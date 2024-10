Albanien schickt Migranten wieder zurück nach Italien

Tirana: Albanien hat zwölf Migranten wieder nach Italien zurückgeschickt. Hintergrund ist die Entscheidung eines italienischen Gerichts, das die Überstellung der Männer gestern als illegal eingestuft hatte. Ein Schiff der Küstenwache hat die zwölf heute auf die Insel Brindisi gebracht. Sie stammen aus Ägypten und Bangladesch. Das Gericht hatte beide Länder als nicht sicher eingestuft - deshalb kommen die Männer jetzt in italienische Flüchtlingslager. Der Innenminister will gegen das Urteil in Berufung gehen.

