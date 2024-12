Al-Baschir übernimmt Führung der Übergangsregierung in Syrien

Damaskus: In Syrien werden die Mitglieder der Regierung des abgesetzten Präsidenten Assad schrittweise die Macht auf ein neues Übergangskabinett übertragen. Dieses soll vom bisherigen Regierungschef in der Rebellenhochburg Idlib, al-Baschir, angeführt werden. Die scheidende Regierung traf zum ersten Mal seit der Flucht Assads mit al-Baschir zusammen. Beide Seiten streben Berichten zufolge eine reibungslose Übertragung der Verwaltungsgeschäfte an. Geplant sei, dass seine Übergangsregierung bis März kommenden Jahres im Amt bleibe, kündigte al-Baschir in einer Fernsehansprache an. In den kommenden Tagen will al-Baschir die Besetzung der Ministerposten verkünden. Die Milizen-Gruppe HTS, die den Aufstand gegen Assad angeführt hat, hatte al-Baschir damit beauftragt, das Übergangskabinett zu leiten.

