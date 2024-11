AKW-Betreiber schließt erneutes Hochfahren von Isar 2 aus

Landshut: In der Debatte über Atomkraft in Deutschland hat Preussen Elektra eine Wiederinbetriebnahme des Kernkraftwerks Isar 2 ausgeschlossen. Man sei voll auf den Rückbau konzentriert, es gebe kein Zurück, sagte eine Sprecherin. Die Anlage kann demnach nicht mehr hochgefahren werden. Einige Pumpen und Leitungen seien bereits demontiert. Ministerpräsident Söder hält den Rückbau für umkehrbar; wiederholt hat er sich für einen Wiedereinstieg in die Technik ausgesprochen. - Im April 2023 waren in Deutschland die drei letzten aktiven Kraftwerke abgeschaltet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2024 09:00 Uhr