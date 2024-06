Aktuelles Hochwasser verursacht Milliardenschäden

München: Die Überschwemmungen in Bayern und Baden-Württemberg haben Schäden in Milliardenhöhe verursacht. Nach einer vorläufigen Schätzung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft belaufen sich allein die versicherten Schäden auf mindestens zwei Milliarden Euro - zehn Mal so viel wie beim Pfingst-Hochwasser im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hat bei einem Besuch in Nordendorf im Landkreis Augsburg deutlich gemacht, dass das eingeplante Geld des Freistaats für den Hochwasserschutz aus seiner Sicht nicht ausreicht. Hier müsse man noch eine Schippe drauflegen. An der Donau entspannt sich die Lage langsam: In Regensburg liegt der Pegel wieder unter der höchsten Warnstufe vier. Der Landkreis Unterallgäu hat den Katastrophenfall aufgehoben.

