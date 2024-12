Aktion "Post fürs Christkind" im Münchner Dom geht weiter

München: Kinder und Familien können im Dom der Landeshauptstadt auch in den nächsten Tagen noch Wunschzettel mit Bitten, Hoffnungen und Wünschen zur dortigen Krippe legen. Die Aktion "Post für das Christkind" läuft heute von 10 bis 16 Uhr und an Heiligabend von 12 bis 14 Uhr. Die Idee dazu entstand im vergangenen Jahr, als erstmals ein Kind im Münchner Dom seinen Wunschzettel hinterließ und bat, ihn an das Christkind weiterzuleiten.

