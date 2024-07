Akropolis in Athen schränkt erneut wegen Hitze ihre Öffnungszeiten ein

Athen: Eine Hitzewelle hat Südosteuropa fest im Griff. Griechenlands meistbesuchte Touristenattraktion, die Akropolis in Athen, ist deshalb stundenweise geschlossen. Touristen können die archäologische Stätte erst wieder ab dem späten Nachmittag besuchen. Für heute sind laut Wetterdienst Temperaturen von über 43 Grad vorausgesagt. Auch in Bulgarien und Nordmazedonien wird es sehr heiß. Dort kämpft die Feuerwehr teils gegen Waldbrände. In vielen serbischen Städten beträgt die Temperatur im Moment knapp 40 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2024 15:00 Uhr