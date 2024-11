Aiwanger tritt als Direktkandidat für den Bundestag an

München: Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger wird bei Neuwahlen als Direktkandidat für den Bundestag antreten. Dem BR sagte der Wirtschaftsminister, die Freien Wähler hätten sehr aussichtsreiche Kandidaten, um mindestens drei Direktmandate zu holen. Damit würden sie in Fraktionsstärke in den Bundestag einziehen. Aiwanger sagte, er strebe im Bund eine Koalition von CDU/CSU, FDP und Freien Wählern an. SPD und Grüne müssten raus aus der Regierung. Man sei jetzt auch bereit, Verantwortung für Deutschland zu übernehmen, so Aiwanger.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2024 17:00 Uhr