Aiwanger kritisiert Bundesregierung für geplante CO2-Abgabe auf Holz

München: Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hat Widerstand gegen Pläne der Bundesregierung angekündigt, Energie aus Holz als klimaschädlich einzustufen. Der "Welt am Sonntag" sagte der Freie-Wähler-Chef, eine CO2-Abgabe sei die "nächste Geisterfahrt der Ampel". Wenn man Holz im Wald verfaulen lasse, werde ebenso CO2 freigesetzt, so Aiwanger. Die bayerische Staatsregierung will das Heizen mit Holz vorantreiben. Dazu hatte sie im Mai einen "Pakt Holzenergie Bayern" auf den Weg gebracht. Der Bund plant Medienberichten zufolge eine CO2-Abgabe auf Holzenergie. Ein entsprechendes Papier werde derzeit zwischen den Bundesministerien für Wirtschaft und Klimaschutz, Umwelt sowie Landwirtschaft abgestimmt. Wie hoch der Preis pro Tonne CO2 sein soll, ist noch offen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2024 10:00 Uhr