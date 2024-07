Aiwanger erneuert in "jetzt red i" Kritik am Verbrenner-Aus

Wörth an der Isar: Der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger hat in der Bürgersendung "jetzt red i" im BR Fernsehen das geplante Aus für neue Verbrennungsmotoren ab 2035 erneut scharf kritisiert. Aiwanger zufolge hat diese EU-Entscheidung fatale Folgen für den Wirtschaftsstandort und die Autoindustrie. Der Freie-Wähler-Chef warnte davor, ausschließlich auf Elektromobilität zu setzen. Besser sei Elektro plus Verbrenner plus Wasserstoff-Auto. Der Grünen-Politiker Hartmann sagte, auch er sei ein Freund von Technologieoffenheit. Von der bayerischen Staatsregierung forderte er jedoch eine klares Bekenntnis zur Elektromobilität. Es brauche Technologie-Klarheit, um die Technik in den Markt zu bringen. Hartmann wies darauf hin, dass Deutschland die Klimaziele im Verkehrssektor - so wörtlich - "in keinster Weise" erreiche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2024 06:00 Uhr