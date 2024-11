Airbus übergibt neuen Kampfhubschrauber an Bundeswehr

Donauwörth: Weniger als ein Jahr nach der Bestellung liefert Airbus heute den ersten von mindestens 62 neuen Hubschraubern für die Bundeswehr aus. Zu der Übergabe des Helikopters wird am Vormittag Verteidigungsminister Pistorius im Hubschrauberwerk im schwäbischen Donauwörth erwartet. Der Bundestag hatte im vergangenen Dezember den 2,5 Milliarden Euro teuren Auftrag freigegeben. Finanziert wird der Kauf durch das 100 Milliarden Euro umfassende Sondervermögen für die Bundeswehr. Nach der Hubschrauberübergabe in Donauwörth wird Pistorius im oberbayerischen Schrobenhausen erwartet. Dort will das Rüstungsunternehmen MBDA sein Werk erweitern, um mehr Kapazitäten für die Produktion und Lagerung von Lenkflugkörpern zu haben. Zum Spatenstich will auch Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) kommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2024 05:00 Uhr