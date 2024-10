Airbus streicht bis zu 2.500 Stellen

München: Airbus hat massive Stellenstreichungen angekündigt. Weil der europäische Luftfahrtkonzern mit Verlusten im Satellitengeschäft zu kämpfen hat, sollen in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte Defence & Space bis zu 2.500 Arbeitsplätze wegfallen. Welche Standorte betroffen sind, will Airbus nach Gesprächen mit Gewerkschaften und Betriebsräten bis Ende des Jahres klären. Auf betriebsbedingte Kündigungen solle verzichtet werden, hieß es. Satelliten baut Airbus unter anderem in München.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2024 20:00 Uhr