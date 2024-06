Afrikanische Schweinepest ist nun auch in Hessen nachgewiesen

Darmstadt: In Hessen ist der erste Fall von Afrikanischer Schweinepest nachgewiesen worden. Das Virus fand sich in einem Wildschwein, das südlich von Rüsselsheim am Main im Landkreis Groß-Gerau gefunden wurde. Das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit bestätigte einen ersten positiven Test. Um die Tierseuche auf ein möglichst kleines Gebiet einzudämmen und eine Ausbreitung zu verhindern, wird in einem Radius von rund15 Kilometern um die Fundstelle eine sogenannte Restriktionszone eingerichtet; hier ist unter anderem das Jagen verboten. Für Menschen ist die Afrikanische Schweinepest ungefährlich, für Haus- und Wildschweine dagegen endet sie meist tödlich. In Deutschland wurde das Virus schon 2020 in Brandenburg nachgewiesen - Fälle gab es zudem in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Baden-Württemberg.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.06.2024 13:30 Uhr