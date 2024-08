AfD zu Koalition mit CDU bereit, Union weist das zurück

Berlin: Die AfD hat der CDU vor den drei Landtagswahlen im Osten ein Koalitionsangebot gemacht. Parteichefin Weidel sagte der Welt am Sonntag, die AfD sei zu einer gemeinsamen Regierungsbildung bereit, jetzt liege der Ball bei der CDU. Allerdings haben alle Landesverbände der Union eine Zusammenarbeit mit der AfD bereits ausgeschlossen. Auch der Vorsitzende der Bundespartei, Merz, hat das noch einmal deutlich gemacht. Er sagte in einem Interview wörtlich, das würde die CDU "umbringen". Als konservative Partei werde man rechtsextremen, antidemokratischen oder ausländerfeindlichen Kräften nicht die Hand reichen, so Merz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2024 08:30 Uhr