AfD wird bei Landtagswahl in Thüringen stärkste Kraft

Erfurt: Erstmals ist eine als rechtsextremistisch eingestufte Partei stärkste Kraft bei einer Landtagswahl geworden. In Thüringen kam die von Björn Höcke geführte AfD laut ARD-Hochrechnung auf 32 Prozent, gefolgt von der CDU mit 24,2. Auf Platz drei Platz liegt das Bündnis Sahra Wagenknecht mit 15,7 Prozent. Die Linke von Ministerpräsident Ramelow verlor mehr als die Hälfte ihres Stimmanteils und landete laut Hochrechnung bei 12,6 Prozent. Für die SPD stimmten 6,4 Prozent, die Grünen wären mit 3,5 Prozent nicht mehr im Thüringer Landtag vertreten. AfD-Landeschef Höcke sagte am Abend im Ersten wörtlich: "Wir sind bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen." Allerdings will keine der der anderen im Erfurter Landtag vertretenen Parteien mit der AfD koalieren. Auch Thüringens CDU-Chef Voigt erhob den Anspruch, die künftige Regierung zu bilden. Er wolle auf die SPD zugehen und auch Richtung BSW gesprächsoffen sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2024 20:00 Uhr