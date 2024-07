AfD will strikte Grenzkontrollen einführen

Berlin: Die AfD will bei einem Wahlerfolg in Sachsen oder Thüringen im Herbst rasch Grenzkontrollen einführen. Das sagte Parteichef Chrupalla im ARD-Sommerinterview. Außerdem kündigte er an, den innerdeutschen Verteilmechanismus für Asylbewerber aufzukündigen. Ziel ist es nach seinen Worten, die Bundesregierung unter Druck zu setzen, damit sie ihre Migrationspolitik ändert. Die zweite AfD-Vorsitzende Weidel war zum Sommerinterview beim ZDF. Sie wünscht sich, dass der Republikaner Trump die US-Präsidentschaftswahl gewinnt. Er habe versprochen, den Krieg in der Ukraine zu beenden und die finanzielle Unterstützung für Kiew zu streichen. Sie geht davon aus, dass Trump Wort hält.

