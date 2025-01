AfD will eine neue Jugendorganisation etablieren

Riesa: Zum Abschluss ihres Parteitags hat die AfD die Gründung einer neuen Nachwuchsorganisation beschlossen. Die Junge Alternative, die als erwiesen rechtsextrem gilt und vom Verfassungsschutz beobachtet wird, soll ersetzt werden. Außerdem beschlossen die Delegierten das Programm für die kommende Bundestagswahl. Darin ist eine verschärfte Migrationspolitik Kernthema. Unter anderem sollen Flüchtlinge an der Grenze gestoppt und in Gewahrsamzentren verbracht werden. Auch der umstrittene Begriff "Remigration" wurde in das Wahlprogramm eingefügt.

