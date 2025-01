AfD wählt Weidel zur Kanzlerkandidatin

Riesa: Auf dem AfD-Bundesparteitag wurde Alice Weidel zur Kanzlerkandidatin gewählt. Die rund 600 Delegierten stimmten geschlossen für die Partei-und Fraktionschefin. Es ist das erste Mal, dass die AfD mit einer eigenen Bewerberin für das Kanzleramt in den Bundestagswahlkampf zieht. Weidels zentrales Thema in ihrer anschließenden Rede war die Asylpolitik. Hier müsse es einen radikalen Wandel geben - nicht nur bei der Einreise. Auch die Rückführung müsse schneller, konsequenter und in großem Stil erfolgen. Wörtlich sagte Weidel: "Dann heißt das eben Remigration." Mit Blick auf den Klimaschutz sagte Weidel, dass sämtliche Subventionen und Förderungen an dieser Stelle abgeschafft werden müssten. - Der AfD-Parteitag hatte wegen massiver Proteste zwei Stunden später begonnen als geplant. Laut Polizei hatten etwa 8.000 Menschen gegen die Partei und Rechtsextremismus demonstriert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2025 14:00 Uhr