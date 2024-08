AfD Thüringen schließt bei Wahlparty alle Journalisten aus

Erfurt: Die Thüringer AfD will bei ihrer Wahlparty am kommenden Abend nun gar keine Journalisten zulassen. Wie ein Sprecher am späten Abend sagte, zieht die Partei damit Konsequenzen aus einem Urteil des Erfurter Landgerichts. Dieses hatte entschieden, dass die AfD Journalisten von "Spiegel", "Bild", "Welt" und der "Tageszeitung" Zutritt zur Wahlparty gewähren muss. Nun sollen Reporter anderer Medien auch nicht mehr kommen dürfen. Dem Mitteldeutschen Rundfunk zufolge können Journalisten aber Politiker der AfD im Thüringer Landtag interviewen. Die Partei von Landeschef Höcke könnte bei der Landtagswahl am Sonntag stärkste Kraft werden.

