AfD stellt Programm zur Bundestagswahl vor.

Berlin: Die AfD hat ihr Programm für den anstehenden Bundestagswahlkampf veröffentlicht. Die Partei fordert darin aus der Europäischen Union auszutreten. Auch ist die AfD gegen ein Recht auf Abtreibung. Schwangerschaftsabbrüche sollten demnach nur noch nach Vergewaltigungen oder bei einer Gesundheits-Gefährdung möglich sein. In der Migrationspolitik will die AfD freiwillige Aufnahmeprogramme einstellen und kündigt eine Rückführungsoffensive an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.11.2024 01:00 Uhr