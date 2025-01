AfD signalisiert Unterstützung für Unions-Pläne

Berlin: Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Keuter, hat Unterstützung seiner Partei für die schärfere Migrationspolitik der Union signalisiert. Keuter sagte im Deutschlandfunk, zum Wohl des deutschen Volkes, der deutschen Bevölkerung sei die AfD an einer Zusammenarbeit interessiert. Trotz der in den Anträgen der Union enthaltenen Kritik an der AfD müsse alles getan werden, um die illegale Migration nach Deutschland zu begrenzen. Die AfD-Fraktion werde heute abschließend darüber entscheiden, ob sie der Vorlage der Union zustimmen werde. Der CDU-Europapolitiker Caspary zeigte sich besorgt über die Signale der Zusammenarbeit beider Parteien. Caspary betonte im Deutschlandfunk, die AfD stehe nicht für den Rechtsstaat. Die Union will morgen zwei Anträge zur Verschärfung der Asylpolitik in den Bundestag einbringen. Die SPD-Ministerpräsidentinnen und -präsidenten haben ihre Länderkollegen zu einer klaren Abgrenzung von der AfD auf. Die Brandmauer zwischen demokratischen und undemokratischen Parteien dürfe nicht ins Wanken geraten, schreiben die sieben Länderchefs in einem Brief.

