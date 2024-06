AfD setzt Bundesparteitag in Essen fort

Essen: Die AfD setzt heute ihren Bundesparteitag fort. Unter anderem soll beraten werden, ob das Amt des Generalsekretärs neu geschaffen wird. Gestern waren die beiden Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel mit großer Mehrheit ohne Gegenkandidaten wiedergewählt worden. Weidel hatte die Bundesregierung aufgefordert, zurückzutreten und den Weg für Neuwahlen frei zu machen. Zudem äußerte sie Kritik am Europawahlkampf der eigenen Partei. Im Sender Phönix sagte sie heute früh, er sei "nicht optimal gelaufen". Es habe aus ihrer Sicht deutlich mehr Potential gegeben. // Mit Blick auf den Spitzenkandidaten, Maximilian Krah, mahnte sie, in Zukunft müsse die AfD darauf schauen, ob jemand, den sie nach vorne stellt, mit dem Vorstand kompatibel ist und sich einfügen könne - Zitat - "oder eben auch nicht". Vor der Halle blieb es nach teils gewaltsamen Protesten gegen die AfD gestern laut Polizei in der Nacht ruhig.

