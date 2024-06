AfD setzt Bundesparteitag in Essen fort

Essen: Die AfD setzt ihren zweitägigen Bundesparteitag fort. Beraten werden soll unter anderem ein Antrag, mit dem das Amt des Generalsekretärs geschaffen werden soll. Zudem sind weitere Reden der Parteichefs Weidel und Chrupalla geplant; beide waren gestern in ihren Ämtern bestätigt worden. Bei teils gewaltsamen Protesten gegen den AfD-Parteitag waren gestern laut Polizei 17 Einsatzkräfte verletzt worden. Zwei Beamte hätten durch Tritte gegen den Kopf so schwere Verletzungen erlitten, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Parteichefin Weidel nannte die Vorfälle skandalös. Bundesinnenministerin Faeser schrieb auf dem Nachrichtenkanal X, Gewalt sei durch nichts zu rechtfertigen. Auch heute soll es wieder Protestaktionen gegen den Parteitag geben. Am Vormittag ist eine Mahnwache nahe der Grugahalle geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2024 06:00 Uhr