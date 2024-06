AfD-Parteitag in Essen hat begleitet von Protesten begonnen

Essen: Begleitet von massiven Protesten hat der AfD-Parteitag begonnen. Am Morgen kam es auch zu gewalttätigen Aktionen von Gegnern der Partei. Nach Polizeiangaben griffen teils vermummte Demonstranten vor der Essener Grugahalle Einsatzkräfte an. Es sei zu mehreren Festnahmen gekommen. Aktivisten versuchten zudem, die Anreise von AfD-Delegierten zu verhindern und Absperrungen zu durchbrechen. Die Veranstaltung begann daher mit Verspätung. Parteichefin Weidel verurteilte die Gewalt in ihrer Begrüßungsrede. Auch die AfD habe das Recht einen Parteitag zu veranstalten, sagte sie. Bei dem Treffen in Essen soll unter anderem der Bundesvorstand gewählt werden. Die Amtsinhaber Weidel und Chrupalla sind bislang die einzigen Kandidaten.

29.06.2024