AfD liegt laut Prognose in Thüringen vorn - CDU stärkste Kraft in Sachsen

Erfurt: In Thüringen und in Sachsen haben soeben die Wahllokale geschlossen. Bei der Landtagswahl in Thüringen ist die AfD unter Landeschef Höcke voraussichtlich erstmals stärkste Kraft geworden. Der ersten ARD-Prognose zufolge steht die AfD in Thüringen bei 30,5 Prozent. Zweitstärkste Kraft ist die CDU mit 24,5 Prozent gefolgt vom Bündnis Sahra Wagenknecht mit 16 Prozent. Das bisherige Erfurter Regierungsbündnis von Linken, SPD und Grünen unter dem linken Ministerpräsidenten Ramelow hätte demnach seine Mehrheit verloren. Die Linke steht der Prognose zufolge bei 12,5 Prozent, die SPD bei sieben Prozent, die Grünen bei vier Prozent und wären damit nicht mehr im Landtag vertreten. In Sachsen liegen CDU und AfD unmittelbar nach Schließung der Wahllokale der ersten Prognose zufolge fast gleichauf. Die CDU unter Ministerpräsident Kretschmer kommt im sächsischen Landtag auf 31,5, die AfD auf 30 Prozent. Drittstärkste Kraft ist der Prognose zufolge das Bündnis Sahra Wagenknecht mit zwölf Prozent. Die SPD kommt auf 8,5 Prozent, die Grünen stehen bei 5,5 Prozent. Linke und FDP sind laut Prognose nicht im Landtag vertreten.

