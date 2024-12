AfD kritisiert nach Sitzung des Innenausschusses zu Magdeburg Behördenversagen

Berlin: Im Bundestag hat die Aufarbeitung des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt begonnen. Der Innenausschuss des Bundestages will mögliche Pannen bei den Sicherheitsbehörden aufdecken. Vor Ende der Sitzung sprach der innenpolitische Sprecher der AfD, Curio, von einem systemischen Behördenversagen. Der Täter sei an 80 Stellen durch Drohungen aktenkundig geworden. Jeder einzelne Vorfall hätte zu einer Beendigung des Aufenthalts führen müssen. Der Bundesnachrichtendienst habe sechs Warnungen aus Saudi Arabien zum Täter erhalten und diese nur beim ersten Mal ans BKA weitergegeben. Curio sieht nicht mangelnde Vernetzung der Behörden als Problem, sondern - Zitat "bräsige Unwilligkeit der Behörden, Konsequenzen zu ziehen." Die Grünen fordern, dass anders bei der Loveparade in Duisburg und dem Anschlag am Berliner Breitscheidplatz jemand die politische Verantwortung für den Anschlag übernimmt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2024 17:00 Uhr