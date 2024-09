AfD geht als stärkste Kraft aus Landtagswahl in Thüringen hervor

Erfurt: Bei der Landtagswahl in Thüringen ist die AfD wie erwartet stärkste Kraft geworden. Der ersten ARD-Hochrechnung zufolge kommt die AfD auf 30,8 Prozent. Sie wird in dem Bundesland als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Zweitstärkste Kraft wird demnach mit 24,5 Prozent die CDU. Die Linke von Ministerpräsident Ramelow verzeichnete dramatische Verluste und landete mit 12,4 Prozent noch hinter dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Das BWS erreichte 15,8 Prozent und sprang laut Hochrechnung aus dem Stand auf Platz drei. Für die SPD stimmten sieben Prozent der Wählerinnen und Wähler, die Grünen wären mit vier Prozent nicht mehr im Thüringer Landtag vertreten. Damit zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. Ministerpräsident Ramelow führte in den vergangenen fünf Jahren eine Minderheitsregierung mit SPD und Grünen - diese wurde nun klar abgewählt. Die AfD braucht Koalitionspartner für eine Regierungsbildung. Das könnte schwierig werden, da alle relevanten Parteien eine Zusammenarbeit abgelehnt haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2024 19:00 Uhr