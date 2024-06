AfD-Bundesparteitag legt zum Abschluss außenpolitischen Kurs fest

Essen: Zum Abschluss ihres Bundesparteitags hat die AfD ihren außenpolitischen Kurs abgesteckt. So wurden Resolutionen zu Russland, den USA und China verabschiedet. Darin heißt es etwa, die AfD sei eine Friedenspartei, die allen Ländern auf Basis gegenseitigen Respekts ihre Partnerschaft anbiete. Der Angriff Russlands auf die Ukraine wird in einer Resolution verurteilt. Zuvor hatte die Delegierten die Einführung einer Einzelspitze für die Partei abgelehnt; der Antrag auf Schaffung des Amts eines Generalsekretärs wurde vertagt. Der wiedergewählte Parteichef Chrupalla gab in seiner Abschlussrede das Ziel für die AfD aus, "irgendwann" auch bundesweit stärkste Kraft zu werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.07.2024 02:00 Uhr