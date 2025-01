AfD beschließt Gründung einer neuen Jugendorganisation

Riesa: Die AfD hat die Gründung einer neuen Nachwuchsorganisation beschlossen. Auf ihrem Bundesparteitag entschieden die Delegierten, die bisherige Junge Alternative zu ersetzen. Die JA gilt als erwiesen rechtsextrem und wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Die neue Jugendorganisation soll enger an die AfD gebunden sein - unter anderem müssen Mitglieder künftig auch der AfD angehören. Ziel ist es nach Aussage der AfD-Spitze, leichter durchgreifen zu können. Experten vermuten, dass eine AfD-Jugend besser vor einem möglichen Verbot geschützt wäre als ein eigenständiger Verein. Beim Parteitag wurde außerdem das Wahlprogramm verabschiedet. Darin will die AfD eine schärfere Migrationspolitik durchsetzen und hat auch den umstrittenen Begriff der Remigration ins Programm genommen. - In Bonn berät das Bündnis Sahra Wagenknecht ebenfalls über die Schwerpunkte für die Bundestagswahl. Co-Parteichefin Mohamed Ali griff in ihrer Rede die anderen Parteien scharf an und warf ihnen Versagen vor.

