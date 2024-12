Ärztepräsident Reinhard fordert Verbot von privatem Silvester-Feuerwerk

Berlin: Wegen der hohen Verletzungsgefahr fordert Ärztepräsident Reinhardt ein Verbot von privatem Silvester-Feuerwerk. In einer Erklärung heißt es, Jahr für Jahr würden nicht nur tausende Menschen durch Feuerwerkskörper verletzt; mitunter würden auch Ärztinnen und Ärzte, Rettungs- und Ordnungskräfte mit Knallkörpern bedroht oder tätlich angegriffen. Der Präsident der Bundesärztekammer betonte, dieses Thema müsse dringend angegangen und auf die Tagesordnung der nächsten Innenministerkonferenz gesetzt werden. Das zeitweilige Böllerverbot während der Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wirksam solche Regelungen seien, so Reinhardt weiter. In Hamburg habe es beispielsweise zu Silvester 2020 nur etwa ein Drittel so viele Noteinsätze wie im Vorjahr gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2024 19:00 Uhr