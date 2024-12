Ältestenrat des Landtags berät über Anschlag auf Weihnachtsmarkt

Magdeburg: In Sachsen-Anhalt beginnt nun die politische Aufarbeitung des Anschlags. Der Ältestenrat des Landtags kommt am Mittag in einer Sondersitzung zusammen, um sich als Führungsgremium des Parlaments ein Bild zu machen. Eingeladen sind neben den innenpolitischen Sprechern aller sechs Landtagsfraktionen auch die zuständigen Minister für Inneres, Justiz und Soziales. In Berlin will Innenministerin Faeser ein weiteres Mal die innenpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktionen über den aktuellen Erkenntnisstand unterrichten. Medienberichten zufolge wollen sich der Innenausschuss des Bundestags und das Parlamentarische Kontrollgremium am 30. Dezember mit den Ereignissen befassen. - Bei dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg waren am Freitag fünf Menschen getötet und etwa 200 verletzt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.12.2024 04:00 Uhr