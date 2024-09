Älteste deutsche Briefmarke wird für 440.000 Euro versteigert

Wiesbaden: Die älteste bekannte deutsche Briefmarke ist für 440.000 Euro versteigert worden. Laut zuständigem Auktionshaus handelt es sich dabei um einen sogenannten "Schwarzen Einser" aus dem Königreich Bayern. Er klebt auf einem Brief, der am 1. November 1849 im niederbayerischen Wegscheid aufgegeben wurde - also an dem Tag, an dem Bayern als erstes deutsches Land Briefmarken einführte. Der damalige Geldwert betrug einen Kreuzer, was zum Beispiel für ein Ei oder eine Semmel reichte.

