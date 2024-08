Ägypten warnt vor Ausweitung des Nahost-Krieges

Kairo: US-Außenminister Blinken setzt zur Stunde in Ägypten seine Vermittlungsgespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen fort. Blinken erklärte, dass Israels Regierungschef Netanjahu den US-Vorschlag bereits akzeptiert habe. Er forderte die Hamas auf, dies ebenfalls zu tun. Die Hamas kritisierte alledings, der US-Vorschlag rücke von den vereinbarten Punkten ab. In Ägypten spricht Blinken gerade mit Präsident al-Sisi: Dieser warnte vor einer Ausweitung des Krieges im Gazastreifen auf andere Teile der Region: Al-Sisi sagte, die Folgen wären schwer vorstellbar. Bei den Vermittlungsgesprächen soll es um ein Ende der Kämpfe zwischen Israel und der Hamas gehen sowie um die Freilassung israelischer Geiseln. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben die Leichen von sechs weiteren Geiseln aus dem Gazastreifen geborgen. Damit befinden sich immer noch mehr als 100 Geiseln in der Hand der Hamas.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2024 14:00 Uhr