Adele verabschiedet sich nach 10 Konzerten von München

München: Die britische Sängerin Adele hat am Abend ihr letztes von zehn Konzerten in der bayerischen Landeshauptstadt gespielt. Unter dem Jubel von rund 70.000 Menschen verabschiedete sie sich mit einem "Danke München". Für Adele war auf dem Messegelände ein eigens für die Konzertreihe aufgebautes Pop-up-Stadion errichtet worden. Menschen aus aller Welt waren nach München gereist, um Adele zu erleben. 730.000 Tickets wurden nach Angaben der Veranstalter für alle zehn Konzerte verkauft. Ende Oktober folgt noch eine weitere Konzertreihe in Las Vegas. Danach werde sie für eine sehr lange Zeit nicht mehr zu sehen sein, kündigte Adele an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2024 06:00 Uhr