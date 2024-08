Adele beginnt Konzertreihe in Extra-Arena in München

München: Heute Abend hat die britische Sängerin Adele den ersten ihrer insgesamt zehn Auftritte in der bayerischen Landeshauptstadt. Über 70.000 Fans aus dem In- und Ausland haben Platz in der extra gebauten Open-Air-Arena in der Messestadt München. Begleitet wird die Konzertreihe von einem Volksfest mit Kettenkarussell und Riesenrad. Nach Ende der Konzertreihe soll das Gelände wieder rückgebaut werden - inklusive der 100.000 Quadratmeter wasserdurchlässigen Teers, der verhindern soll, dass die Fans bei Wolkenbrüchen in Regenpfützen stehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.08.2024 09:45 Uhr