ADAC warnt vor Staus zum Ferienstart in Bayern

München: Bayern startet heute als letztes Bundesland in die Sommerferien. Im Freistaat bekommen die rund 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse. Einser-Schüler können am ersten offiziellen Ferientag, also am kommenden Montag, kostenlos im Regionalverkehr fahren. Das hat die Bahn mitgeteilt. - Weil mit dem Ferienbeginn viele in den Urlaub starten, dürfte es ab heute Nachmittag voll werden auf den Straßen. Der ADAC warnt vor einem der schlimmsten Stau-Wochenenden der Saison. Das gilt besonders für die Autobahnen rund um die Großräume Hamburg, Berlin und München. Der Automobilclub zieht seine düstere Prognose aus dem Vorjahr; das letzte Juli-Wochenende war das mit Abstand staureichste der Reisesaison 2023.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2024 07:00 Uhr