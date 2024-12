ADAC warnt vor langen Staus im Weihnachtsverkehr

München: Der ADAC warnt vor langen Staus im Weihnachtsverkehr. Nach seiner Einschätzung wird der kommende Freitag der staureichste Tag. Zur Begründung hieß es: Alle Bundesländer haben dann Ferien. Ab Nachmittag treffe der übliche Berufsverkehr auf den Urlauberverkehr. Am Samstag und Montag müssen sich Autofahrer demnach ebenfalls in Geduld üben. Unterwegs seien nicht nur Berufstätige und Weihnachtsurlauber auf dem Weg zu ihren Familien und Verwandten. Vor allem auf den Autobahnen in den Ballungsräumen dürften dazu auch viele Last-Minute-Geschenke-Einkäufer den Verkehr belasten. Außerdem sind der ADAC Prognose zufolge die Routen in und aus den Skigebieten vor allem an den Samstagen extrem befahren.

