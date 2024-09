ADAC-Testsieger ist die Raststätte Fürholzen West an der A9

München: Der ADAC hat deutschlandweit 40 Rastanlagen an den Autobahnen in der Hauptreisezeit getestet. Wie der Automobilclub in München mitteilte, erhielt keine Anlage die Note "sehr gut". Acht bekamen ein "gut", darunter die Rastanlage Fürholzen West an der A9. Diese ist auch der Testsieger des ADAC - und zwar wegen ihres gepflegten und familienfreundlichen Umfelds. Diese Note erhielten im Freistaat den Angaben zufolge auch die beiden Anlagen am Samerberg Süd an der A8 und Steigerwald Süd an der A3. Bundesweit erhielten sechs Anlagen ein "mangelhaft" und fielen durch, zum Beispiel Eisenach Nord an der A4. Bewertet wurden von den ADAC-Testern etwa Preise, Infrastruktur, Außenanlagen, Gastronomie und Sanitäranlagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2024 08:00 Uhr