ADAC kritisiert langsame Ladeinfrastruktur an Autobahnen

München: Der ADAC hat zahlreiche Mängel an Autobahn-Ladestationen für Elektroautos festgestellt. Der Verkehrsclub hat 40 Rastanlagen untersucht und dabei zeigte sich, dass man an drei Anlagen gar nicht laden konnte. Häufig gab es außerdem zu wenige Ladesäulen, die mitunter auch noch durch Falschparker blockiert waren. Und der ADAC bemängelt, dass nur an vier Anlagen starker Ladestrom von 300 Watt zur Verfügung stand. Das bei traditionellen Tankstellen übliche Dach, das vor Regen schützt, gab es an keinem der untersuchten Ladepunkte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2024 06:00 Uhr