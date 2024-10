ADAC bemängelt Lade-Infrastruktur für Elektro-Autos

Berlin: Die Lade-Infrastruktur für E-Autos an deutschen Autobahnen ist nach wie vor verbesserungswürdig. Zu diesem Schluss kommt der ADAC nach einem Test an 40 Rastanlagen. Demnach waren zwar an 37 dieser Anlagen Ladesäulen für Elektro-Autos vorhanden. Über 40 Prozent davon hatten aber nur eine vergleichsweise geringe Leistung: Kurze Ladezeiten sind damit unmöglich. Auch die Zahl der Ladepunkte pro Rastanlage ist den Testern zufolge im Schnitt zu klein. Statt drei bis vier bräuchte es mindestens zehn Ladepunkte, so der ADAC. Im Übrigen lasse der Komfort an den Ladesäulen zu wünschen übrig: Überdachte Ladeplätze seien selten - ebenso wie Karten-Terminals statt QR-Codes zum Bezahlen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.10.2024 03:00 Uhr