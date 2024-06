Achtelfinalsieg der deutschen Mannschaft war Publikumsmagnet

Dortmund: Die Deutsche Mannschaft steht im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft. Das 2:0 der DFB-Elf gegen Dänemark war erneut ein Publikumsmagnet. Mehr als 23,6 Millionen Menschen sahen gestern Abend das Spiel im Fernsehen an. In München hatte die Fan-Zone im Olympiapark so starken Zulauf, dass der Zugang bereits zwei Stunden vor Beginn der Partie gesperrt werden musste. Auf der Leopold- und der Ludwigstraße feierten nach Abpfiff etwa 1.000 Menschen den Sieg - und zwar friedlich, wie die Polizei mitteilte. Einen Polizeieinsatz gab es am Spielort in Dortmund: Dort war ein vermummter Mann auf das Stadiondach geklettert. Die Polizei teilte bislang lediglich mit, dass es sich um einen 21-Jährigen aus Osnabrück handelt. Es gebe keine Erkenntnisse darüber, dass er jemanden verletzen wollte. Heute stehen zwei weitere Achtelfinalpartien an: England gegen die Slowakei und Spanien gegen Georgien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2024 11:00 Uhr