Acht Mitglieder der "Sächsischen Separatisten" festgenommen

Karlsruhe: Der Generalbundesanwalt ist gegen eine mutmaßliche Neonazi-Terrorgruppe vorgegangen. Wie eine Sprecherin mitteilte, wurden in der Früh acht Männer verhaftet - und zwar bei Razzien in mehreren Städten in Sachsen und in Polen. Die deutschen Festgenommenen sind dringend verdächtig, der Vereinigung „Sächsische Separatisten“ anzugehören. Die Gruppe soll geplant haben, mit Waffengewalt einen NS-Staat zu errichten. Bundesinnenministerin Faeser sagte, es seien militante Umsturzpläne von Rechtsterroristen vereitelt worden. Ihren Angaben zufolge waren 450 Einsatzkräfte an den Festnahmen und Duchsuchungen beteiligt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2024 10:00 Uhr