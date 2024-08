Abschiebeflug ist mit 28 Straftätern nach Afghanistan gestartet

Leipzig: Die Bundesregierung hat zum ersten Mal seit der Machtübernahme der Taliban vor drei Jahren wieder Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Bundesinnenminister Faeser bestätigte auf der Plattform X, dass am Morgen ein Flugzeug mit 28 Straftätern in Richtung Kabul aufgebrochen ist. Nach einem Bericht des "Spiegel" waren die Menschen zuvor aus verschiedenen Bundesländern nach Leipzig gebracht worden. Organisiert wurde die Abschiebung demnach federführend vom Bundesinnenministerium und gut zwei Monate vorbereitet. Ende Mai hatte Kanzler Scholz als Reaktion auf den tödlichen Messerangriff von Mannheim angekündigt, die Abschiebung von Schwerstkriminellen und terroristischen Gefährdern nach Afghanistan und Syrien wieder zu ermöglichen. Kritiker halten das für nicht vereinbar mit dem Grundgesetz und dem Völkerrecht, da in Afghanistan Menschenrechtsverletzungen drohten.

