Abrissarbeiten an eingestürzter Carolabrücke in Dresden sind vorerst beendet

Dresden: Vor dem drohenden Hochwasser an der Elbe sind die Abrissarbeiten an der zum Teil eingestürzten Carolabrücke schneller als geplant abgeschlossen worden. Derzeit werden laut Feuerwehr noch die Maschinen aus dem Uferbereich gefahren, hieß es. Die Einsatzkräfte hatten wegen der Flutgefahr mit Hochdruck an der Räumung gearbeitet. An der Elbe wird morgen ein Pegelstand von vier Metern erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2024 22:00 Uhr