Ablauffrist des Waffenruhe-Abkommens zwischen Israel und der Hisbollah verzögert sich

Beirut: Das vor zwei Monaten ausgehandelte Abkommen zur Waffenruhe zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz ist fragil. Heute läuft die Frist für die Bedingungen ab; allerdings sind fast keine der vereinbarten Verpflichtungen vollständig erfüllt worden. Israel erklärte am Freitag, kurz vor Ablauf einer 60-tägigen Frist für den Abzug israelischer Truppen aus dem Libanon, dass dieser länger in Anspruch nehmen werde. Die libanesische Armee zeigte sich derweil bereit, ihre Truppen im Süden des Libanon zu stationieren, wie in dem von den USA und Frankreich ausgehandelten Abkommen vorgesehen. Der französische Präsident Macron appellierte an alle Seiten, die vereinbarten Bedingungen zügig zu erfüllen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2025 07:00 Uhr