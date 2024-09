Abbas fordert bei UN-Vollversammlung Ende der Waffenlieferungen an Israel

New York: Palästinenserpräsident Abbas hat Israel in seiner Rede bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung zum Verlassen der besetzten Gebiete aufgefordert. Wörtlich sagte er: "Wir werden nicht gehen, Palästina ist unsere Heimat." Die Weltengemeinschaft forderte Abbas auf, die Waffenlieferungen an Israel zu stoppen. Die ganze Welt sei verantwortlich für das, was seinem Volk in Gaza und im Westjordanland widerfahre, so der Palästinenserpräsident. Abbas forderte erneut die Freilassung der Gefangenen und festgehaltenen Personen auf beiden Seiten.

