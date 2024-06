92 Staaten suchen nach Wegen zum Frieden - ohne Russland

Luzern: Die schweizerische Bundespräsidentin Amherd hat die Teilnehmer der Ukraine-Konferenz zu einem politischen Kraftakt aufgerufen. Gemeinsam könnten erste Schritte auf einem Weg zum Frieden in der Ukraine gelingen, sagte sie zu den Vertretern aus 92 Staaten. Der ukrainische Präsident Selenskyj zeigte sich zuversichtlich, dass das Treffen auf dem Bürgenstock bei Luzern Fortschritte bringen werde. Bundeskanzler Scholz räumte in seiner Rede ein, Frieden in der Ukraine könne nicht erreicht werden, ohne Russland mit einzubeziehen. Russland nimmt nicht an der Konferenz in der Schweiz teil.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.06.2024 02:00 Uhr