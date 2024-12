91 Prozent der Haushaltshilfen arbeiten laut Studie schwarz

Berlin: Gut neun von zehn Haushaltshilfen in Deutschland arbeiten schwarz. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe und beziehen sich auf eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung beschäftigten etwa vier Millionen Haushalte in Deutschland regelmäßig oder gelegentlich eine Haushaltshilfe. Angemeldet aber waren in diesem Jahr nur knapp 247.000 Hilfen. Die Umsätze der illegalen Beschäftigung sind erneut deutlich gestiegen - um 15 Prozent auf nun über elf Milliarden Euro. Als Begründung heißt es in der Studie, dass auf viele Haushaltshilfen der bürokratische Aufwand oft abschreckend wirke und sie Sozialversicherungsabgaben unattraktiv finden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2024 10:00 Uhr