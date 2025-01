800 Schwimmbäder stehen laut DLRG vor dem Aus

Bad Nenndorf: In den nächsten drei Jahren könnten bis zu 800 Schwimmbäder in Deutschland schließen, wenn umfassende Sanierungen ausbleiben. Davor warnt die DLRG. Laut einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Urbanistik ist das auf einen teils gravierenden Investitionsrückstand bei vielen Bädern zurückzuführen. Hallenbäder seien unersetzbar, heißt es von der DLRG. Schon jetzt könnten mehr als 20 Prozent der Schulen in Deutschland keinen Schwimmunterricht mehr anbieten, weil die nötige Infrastruktur fehle.

14.01.2025