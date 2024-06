80. Jahrestag der Landung der Alliierten in Normandie

Caen: Mit einem großen Gedenkakt haben heute die Hauptfeierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie begonnen. Am Mittag fand auf dem Friedhof von Colleville-sur-Mer eine französisch-amerikanische Zeremonie statt. Der britische König Charles II. erinnerte an den Einsatz der Veteranen beim sogenannten D-Day und sagte, die Nationen müssten auch heute zusammenstehen, um sich der Tyrannei zu widersetzen. Die zentrale Gedenkfeier beginnt am Nachmittag am Omaha Beach, dem Landungsstrand der US-Soldaten. Dort werden auch der ukrainische Präsident Selenskyj und Bundeskanzler Scholz erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.06.2024 12:15 Uhr