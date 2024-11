8 Verletzte bei Unfall mit Feuerwehrfahrzeug auf dem Kirwa-Markt

Neustadt an der Waldnaab: Auf dem Kirchweihmarkt ist es am Nachmittag zu einem Unfall gekommen. Ein Fahrzeug der Feuerwehr prallte nach Polizeiangaben auf dem Weg zu einem Einsatz in einen Kirwa-Marktstand. Acht Menschen wurden überwiegend leicht verletzt, nach ersten Angaben auch ein Kind. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. In Neustadt an der Waldnaab wird an diesem Wochenende Kirchweih gefeiert. Dazu findet am Stadtplatz der sogenannte Kirwa-Markt statt.

